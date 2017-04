Proteção Civil cria plataforma digital para apoiar peregrinos durante visita de Papa

A Proteção Civil adianta que a plataforma integra uma ferramenta de georreferenciação, na qual "o peregrino pode planear rotas e obter outras informações como pontos de apoio, locais de dormida, parques de estacionamento, áreas de refeições, postos de socorro entre outros recursos".Para ter acesso a esta plataforma, os peregrinos têm que fazer um registo e podem também ser avisados de tudo o que se está a passar no âmbito da Operação Fátima 2017.Este 'site' da internet é ainda complementado com informação útil dos cuidados a ter antes de iniciar a peregrinação, durante a caminhada e à chegada ao destino.O papa Francisco visita Fátima de 12 a 13 de maio, no âmbito das comemorações do centenário das "aparições", tendo a ANPC montado o dispositivo especial de proteção e socorro para apoiar o elevado número de peregrinos que são esperados no santuário.O dispositivo, que vai estar ativo entre as 10:00 do dia 10 de maio e as 20:00 do dia 14 com diferentes níveis de envolvimento de meios, vai envolver 668 operacionais, podendo este número ser aumentado com mais 312, caso aconteça alguma situação de exceção.