Proteção Civil deixa recomendações à população de São Miguel

Populares devem manter-se afastados das praias, uma vez que pode ocorrer uma onda gigante (tsunami).

Cerca de 300 sismos de média magnitude, com valores entre 1,9 e 3,6 na escala de Richter foram registados desde as 02h53 de segunda-feira na ilha de São Miguel, Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Assim, a Proteção Civil dos Açores emitiu um comunicado onde deixa alguns avisos e conselhos à população sobre como atuar perante a situação e caso se registem mais réplicas.Assim, os açorianos não "devem acender fósforos nem isqueiros pois pode haver fugas de gás" e é recomendável que desliguem os circuitos de gás, eletricidade ou água, caso haja dúvidas sobre sua "integridade".Os elevadores devem ser evitados e é aconselhável que a população confirme a validade dos seus kits de emergência."Tenha cuidado com vidros partidos ou cabos de eletricidade. Evite ferimentos protegendo-se com vestuário indicado", pode ler-se, entre outros avisos, no comunicado emitido.Os animais domésticos devem ser soltos e a população deve-se afastar das praias, uma vez que não está excluída a possibilidade de ocorrer um tsunami (onda gigante).A Proteção Civil pede ainda aos populares que fiquem atentos " às recomendações difundidas" e não contribuam para "divulgação de boatos".