Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil dos Açores inicia desmobilização de meios após passagem de Ophelia

Furacão não provocou grandes danos nas ilhas de Santa Maria e de São Miguel.

Por Lusa | 02:23

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, disse este domingo que os meios mobilizados na sequência da aproximação ao arquipélago do furacão Ophelia começaram a ser desmobilizados.



"De facto, dado o evoluir da situação, que se prevê vá melhorar ao longo da noite, esperamos ainda no grupo oriental alguma precipitação e rajadas de vento cuja intensidade não deverá provocar danos, vamos começar gradualmente a desmobilizar os meios", o que teve início pela 01h00 (mais uma hora em Lisboa), afirmou o tenente-coronel Carlos Neves.



O responsável assegurou, contudo, que ficarão de prevenção "os meios necessários para acorrer a alguma eventualidade".



A aproximação do furacão Ophelia levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir vários avisos meteorológicos.



Para o grupo oriental, ilhas de São Miguel e Santa Maria, há aviso amarelo para precipitação e agitação marítima até às 06h00 locais.



Estas duas ilhas mantêm-se sob aviso laranja para vento também até às 06h00, com vento médio superior a 65 quilómetros/hora e rajadas que poderão ultrapassar os 100 quilómetros/hora, em especial na ilha de Santa Maria, passando depois daquela hora a amarelo até às 12h00.