Proteção Civil sem registo de danos nos Açores

Segundo a delegação regional dos Açores do IPMA, "uma depressão frontal, a noroeste do arquipélago, com deslocamento para leste, deverá provocar aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, inicialmente no grupo ocidental, estendendo-se depois aos restantes grupos".Segundo Carlos Neves, àquela hora "o grupo que está a ser afetado" é o ocidental, sobretudo a ilha do Corvo, onde o IPMA registou às 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa) uma rajada de vento de 112 quilómetros/hora."A ilha das Flores, embora esteja a ser afetada, já não está a sofrer ventos de tanta intensidade", referiu o responsável, explicando que as rajadas de vento não ultrapassaram neste caso os 100 km/h.Carlos Neves adiantou que a Proteção Civil regional tem estado em contacto com os presidentes das câmaras das ilhas do Corvo e das Flores, que transmitiram o funcionamento normal das instituições e a ausência de estragos.Adiantando que a depressão vai atingir o grupo central a partir das 15:00, primeiro com a intensidade do vento e, ao início da noite, com a agitação marítima, o comandante da Proteção Civil esclareceu ser de esperar que "a depressão nessa altura já não esteja tão forte e que a intensidade do vento e agitação marítima sejam muito mais fracas que no grupo ocidental".Ainda assim, neste grupo central, a Graciosa deverá ser a ilha "mais fustigada", mas "não tanto como as ilhas das Flores e Corvo".Já no início da próxima madrugada, a depressão irá afetar o grupo oriental -- Santa Maria e São Miguel -- que não têm avisos meteorológicos para vento.O presidente da Proteção Civil dos Açores assinalou, ainda, que "a agitação marítima e os ventos são de norte", pelo que "serão mais fustigadas as costas norte das ilhas"."Os meios operacionais estão todos em alerta. Temos estado a contactar os serviços municipais de Proteção Civil. Os corpos de bombeiros estão todos em alerta, prontos para atuar em caso de necessidade de defesa dos bens e pessoas", acrescentou.O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, para agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 18 metros de altura, vigora para o Corvo e Flores até às 17:00 locais, passando depois a aviso laranja e, posteriormente, a amarelo.Nestas duas ilhas, o IPMA tem também um aviso laranja para vento, igualmente até às 17:00, prevendo-se rajadas até 110 kms/h, passando depois para amarelo.No grupo central, o aviso vermelho para agitação marítima, com ondas que podem atingir os 16 metros, mantém-se entre as 19:00 e 21:00 locais. Até lá está em vigor um aviso laranja, que vai continuar após o vermelho, sucedendo-lhe um amarelo.As ilhas do Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge estão também sob aviso amarelo para vento até às 20:00, podendo chegar aos 100 kms/h.No grupo oriental, o aviso amarelo para agitação marítima começa às 22:00 e prolonga-se até às 08:00 de quinta-feira.O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, que lhe sucede na escala, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.