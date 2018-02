Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ProTejo propõe medidas para a poluição do rio

Movimento quer "legislação para melhorar a eficácia da fiscalização".

09:08

O ProTejo - Movimento pelo Tejo defendeu esta quarta-feira estarem reunidas as condições para ser resolvido o problema da poluição no rio, desde que seja implementado um conjunto de medidas nesse sentido.



O movimento apela ao Governo e ao Parlamento para que aprovem "a legislação necessária para melhorar a eficácia da fiscalização, nomeadamente no que respeita à legislação relacionada com a obtenção de meios de prova".



A revisão de todas as licenças dos operadores que rejeitam efluentes no Tejo, de modo a que o volume de água utilizado seja condicionado aos níveis de armazenamento do rio, é outra das medidas propostas.