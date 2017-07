Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto fecha blocos na Maternidade Alfredo da Costa

Enfermeiros recusaram prestar cuidados diferenciados.

Por Cláudia Machado | 01:30

Cinco dos 11 blocos de partos da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, foram ontem encerrados devido ao protesto dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. Estes profissionais recusam-se a prestar cuidados diferenciados sem serem pagos para tal.



"Os seis blocos que funcionaram tinham um enfermeiro especialista e dois generalistas ao serviço. A consulta externa funcionou com uma enfermeira generalista", disse ao CM Gorete Pimentel, porta-voz do movimento de enfermeiros.



Ao CM, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, ao qual pertence a MAC, disse que "dos 6 enfermeiros especialistas que estavam escalados para a Urgência Ginecológica e Obstétrica, 3 estão a desempenhar o seu papel como habitualmente" e que "a segurança das doentes internadas na Medicina Materno-Fetal encontra-se garantida com o apoio da Urgência".



Mais protestos

O protesto começou no dia 3 deste mês e avança gradualmente. No dia 19, arranca no Hospital de Cascais e a 20 no Hospital Garcia de Orta, em Almada. No dia 31, começa no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e a 1 de agosto chega a Braga e Leiria.



Ministro desconhece

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou, na quarta-feira, desconhecer problemas causados pelo protesto dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, o que diz demonstrar a sua "responsabilidade exemplar".