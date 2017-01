Protesto junta centenas em escola de Santo André

A falta de assistentes operacionais, denunciada antes do início do ano letivo pelos diretores de escolas, continua a fazer-se sentir um pouco por todos o País.



A diretora do agrupamento, Manuela Teixeira, explicou a principal causa para a falta de funcionários. "Neste momento estão 13 de baixa médica de 41 funcionários do quadro", justificou. À entrada da Escola Secundária Padre António Macedo, a mesma responsável informou que, durante a manhã, não estavam a decorrer aulas "por falta de alunos".A falta de assistentes operacionais, denunciada antes do início do ano letivo pelos diretores de escolas, continua a fazer-se sentir um pouco por todos o País.

A falta de funcionários nas escolas do agrupamento de Santo André, em Santiago do Cacém, juntou esta segunda-feira centenas de pais e alunos em protesto para exigirem a contratação de mais assistentes operacionais. As falhas mais graves são apontadas às escolas do 1º ciclo do Ensino Básico.Para os encarregados de educação é necessário que o Governo encare o problema com urgência. "Temos 1500 alunos, temos seis escolas, mas só temos cerca de 15 funcionários", referiu Nuno Ferreira, pai de duas alunas do agrupamento.Com uma filha a frequentar o 4º ano de escolaridade e outra no pré-escolar, Sérgio e Beatriz Silva também estiveram no protesto. "Na escola da nossa filha mais velha já chegou a estar uma auxiliar para 140 crianças", apontaram, manifestando preocupação com a "falta de segurança na escola". "Estou neste protesto porque a escola precisa de auxiliares, há poucos e os que há estão de baixa", lamentou, por sua vez, Ana Brito, mãe de uma estudante que frequenta o 12º ano. Ontem, durante o protesto, por decisão dos pais, os alunos não foram às aulas.