Protestos marcam celebrações do 5 de outubro

Gritou-se ‘Justiça’ assim que a cerimónia terminou.

Por Ângela Gonçalves Marques | 08:22

Dezenas de professores em protesto marcaram ontem as comemorações do 5 de outubro – dia da implantação da República – na Praça do Município, em Lisboa. Os docentes aproveitaram as celebrações fora de portas para protestarem contra as colocações a centenas de quilómetros de casa. Assim que a cerimónia terminou, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa se cumprimentavam, os professores ergueram cartazes e gritaram ‘Justiça!’.



Os docentes em "dualidade de critérios" nas colocações dizem ter sido "ultrapassados" por colegas com menos anos de serviço. Lamentam ter de deixar "a vida familiar pendente" para continuar a ensinar e consideram "insuportáveis" os custos associados à deslocação.



Um grupo de professores foi recebido pela secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, que foi inflexível.



"Quando colocamos um grupo de professores administrativamente não estamos a respeitar os concursos e é por isso que isso não vai acontecer este ano", disse após o encontro. Insatisfeitos com a resposta, seguiram para Belém. Queriam uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, mas foram recebidos pelo Chefe da Casa Civil.



Presidente exige melhor segurança para cidadãos

O Presidente da República defendeu ontem que a segurança interna deve ser vista "como penhor de tranquilidade e previsibilidade por parte dos cidadãos no exercício dos seus direitos, sempre e, em particular, em momentos mais críticos".



No discurso do 5 de outubro, o Chefe de Estado enviou recados sobre segurança e Justiça à classe política, em particular ao Governo, meses depois da tragédia de Pedrógão Grande, que vitimou 64 pessoas. Para Marcelo, a democracia política consagrada na Constituição exige um "reforço da credibilidade das instituições locais, regionais e nacionais, estas, nomeadamente, na sua dimensão de funções de soberania", pediu.



Marcelo sustentou ainda que é preciso "humildade cívica" para reconhecer o que corre bem e mal, para "afirmar êxitos, sem complexos ou arrogâncias" e "confessar fracassos, sem temores ou inibições".



Marcelo insistiu com os protagonistas políticos para que pensem mais a prazo e tenham "grandeza de alma para fazer convergências". Um apelo feito no rescaldo das eleições autárquicas de 1 de outubro, com o Chefe de Estado a recordar que "não há sucessos eternos nem revezes definitivos".