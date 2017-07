Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Provas acessíveis sobem resultados

Alunos com melhor desempenho nos exames de Português e Matemática do 9º ano.

10:33

Xavier Alves não conseguiu conter o entusiasmo quando consultou a pauta com os resultados dos exames nacionais do 9º ano. "Os resultados não poderiam ter sido melhores. Estou muito contente. Tive 59% a Português e 65% a Matemática", afirmou o aluno de 15 anos, na Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa. José Carlos Mendonça, pai de um aluno da escola, concorda com a existência de exames. "Uniformiza as notas e tem-se uma perceção da realidade do ensino."



Já na Escola Infanta D. Maria, em Coimbra, Paulo Janeiro teve 93% a Matemática e 77% a Português. "Esperava ter boa nota a Matemática. A Português, na composição fugi do tema, por isso baixei um pouco mais do que estava à espera", considerou.



No total, foram realizadas 185 317 provas em 1258 escolas. As médias em Português e Matemática subiram em relação a 2016, acompanhadas da descida nas reprovações. Em Português, a subida foi mínima (de 57 para 58 em 100), ao passo que a Matemática a subida foi de 47 para 53.



Segundo o Instituto de Avaliação Educativa, registou-se melhoria na Gramática e Escrita e pior desempenho em Leitura e Educação Literária (no exame de Português). Na prova de Matemática, todos os domínios melhoraram, exceto Álgebra.



A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) considera que a melhoria se deveu ao facto de a prova ter sido acessível. Para a SPM, ainda há um "número extremamente elevado de alunos com mau desempenho no final da escolaridade básica". Para a SPM, as provas do 9º ainda não cumprem "requisitos fundamentais", como a existência de "questões de graus de complexidade que permitam distinguir os alunos dos vários níveis de desempenho e de critérios de correção rigorosos".



Recém-arquitetos no desemprego

Quase um terço (31,5%) dos 108 recém-diplomados de Arquitetura da Escola Superior Artística do Porto estão no desemprego, segundo o portal Infocursos. É o curso com a taxa mais alta de ex-alunos no desemprego.



20 000

anos tem o osso de Ishango. Em exposição em Bruxelas, na Bélgica, contém um conjunto de traços que confirmam a habilidade de cálculo no Paleolítico Superior.



A lógica da Matemática

Ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas.