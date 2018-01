Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS tenta mudar lei à última hora

Quer engenheiros civis registados na Ordem dos Arquitetos.

Por Bernardo Esteves | 08:34

O PS quer obrigar os engenheiros civis que vierem a assinar projetos de arquitetura a inscreverem-se na Ordem dos Arquitetos. A medida, apresentada à última hora, consta numa proposta de alteração ao diploma que deverá permitir a um conjunto de engenheiros civis licenciados em quatro universidades fazer arquitetura.



Diplomas nesse sentido, do PSD e do PAN, já foram aprovados na generalidade, mas o PS quer introduzir alterações na discussão na especialidade. A discussão e votação está marcada para quarta-feira na Comissão de Economia e Inovação. Hélder Amaral, presidente da comissão, admite contudo que a votação possa ser adiada a pedido dos partidos. "Mesmo que haja adiamento, conto que este processo fique fechado em fevereiro", disse ao CM.



O bastonário dos engenheiros não teme um recuo. "Os arquitetos têm um lóbi forte no Parlamento, mas a questão foi arrumada com a aprovação na generalidade e não receio que haja inversão", disse Carlos Mineiro Aires, que lamenta a polémica: "Isto é para proteger direitos adquiridos de 150 engenheiros, todos com mais de 50 anos. Daqui a 15 anos já nenhum exerce".