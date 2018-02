Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD, PS e CDS-PP rejeitam novo concurso externo de professores em 2018

Projeto de resolução do PCP pretendia preencher os horários deixados vagos no concurso de 2017.

14:45

PSD, PS e CDS-PP votaram esta sexta-feira contra o projeto de resolução do PCP que previa um novo concurso geral externo de professores em 2018 e a alteração do regime de mobilidade de docentes nos ensinos básico e secundário.



No texto dos comunistas, recomendava-se ao Governo um "concurso externo em 2018 destinado a preencher os horários deixados vagos no concurso de 2017 e outros que tenham surgido por força de necessidades entretanto manifestadas pelas escolas e agrupamentos, sendo as regras objeto de negociação coletiva".



O PCP defendia ainda "diligências necessárias para a alteração do regime de seleção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário no ano de 2018", mas ambas as iniciativas foram chumbadas por PSD, PS e CDS-PP, apesar dos votos favoráveis de todas as outras bancadas.



Já o ponto n.2 da resolução comunista - para realização de "concurso interno antecipado respeitando as regras gerais dos concursos" - foi aprovado apenas com a oposição do PS.



O hemiciclo foi ainda unânime no adiamento da votação de três projetos de resolução de PEV, CDS-PP e BE, respetivamente pela educação ambiental na escola pública, avaliação do programa eco-escolas e promoção de conteúdos ambientais nos currículos.



Aqueles documentos baixaram assim à respetiva comissão parlamentar por um prazo de dois meses para possíveis alterações e discussão na especialidade.