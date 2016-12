PSP deixa mensagem "selvagem" para o Ano Novo

A Polícia de Segurança Pública fez um apelo original no Facebook para garantir a segurança nas estradas na Passagem de Ano.Num vídeo, divulgado esta sexta-feira, três agentes reúnem-se num carro e imitam o programa norte-americano "Carpool Karaoke" e cantam uma canção... "selvagem"."Sejam felizes e divirtam-se, mas não transformem a estrada numa selva", pede a PSP, ao som de "The Lion Sleeps Tonight", a famosa música do Rei Leão.

Veja o vídeo.











