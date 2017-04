PSP deteve mais de 282 pessoas na operação Páscoa em Segurança

Foram ainda detidas 44 pessoas por tráfico de droga (menos uma), 32 por condução sem habilitação legal (menos 24) e sete por posse de arma ilegal (menos três).



Durante a operação Páscoa em Segurança da PSP, foram fiscalizadas perto de 19.000 viaturas e detetadas mais de 3.400 infrações ao Código da Estrada e legislação complementar.



De entre as infrações mais detetadas, destacam-se 185 por falta de inspeção obrigatória (menos 20 que em 2016), 179 por utilização indevida de telemóvel (mais duas) e 99 por não utilização de cinto de segurança (menos 26).



Foram ainda detetadas mais de 1.300 viaturas em excesso de velocidade.



Ao nível da sinistralidade rodoviária, a PSP registou 993 acidentes, dos quais resultaram 13 feridos graves e 301 feridos leves.



A PSP efetuou ainda 93 ações de fiscalização a diversos estabelecimentos, que resultaram na deteção de 106 infrações, das quais seis por incumprimento de horários, duas por falta de livro de reclamações e duas por exercício de atividade de segurança privada sem cartão de vigilante.



Durante o período da Operação "Páscoa em Segurança 2017", a PSP realizou ainda 75 ações de sensibilização sobre vitimação junto dos seniores, nas quais marcaram presença mais de 1.000 pessoas.



Das armas apreendidas, 20 eram armas de fogo (mais 11 do que em 2016) e cinco armas brancas (mais uma).Foram ainda detidas 44 pessoas por tráfico de droga (menos uma), 32 por condução sem habilitação legal (menos 24) e sete por posse de arma ilegal (menos três).Durante a operação Páscoa em Segurança da PSP, foram fiscalizadas perto de 19.000 viaturas e detetadas mais de 3.400 infrações ao Código da Estrada e legislação complementar.De entre as infrações mais detetadas, destacam-se 185 por falta de inspeção obrigatória (menos 20 que em 2016), 179 por utilização indevida de telemóvel (mais duas) e 99 por não utilização de cinto de segurança (menos 26).Foram ainda detetadas mais de 1.300 viaturas em excesso de velocidade.Ao nível da sinistralidade rodoviária, a PSP registou 993 acidentes, dos quais resultaram 13 feridos graves e 301 feridos leves.A PSP efetuou ainda 93 ações de fiscalização a diversos estabelecimentos, que resultaram na deteção de 106 infrações, das quais seis por incumprimento de horários, duas por falta de livro de reclamações e duas por exercício de atividade de segurança privada sem cartão de vigilante.Durante o período da Operação "Páscoa em Segurança 2017", a PSP realizou ainda 75 ações de sensibilização sobre vitimação junto dos seniores, nas quais marcaram presença mais de 1.000 pessoas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve mais de 280 pessoas, 120 das quais por conduzirem com excesso de álcool no sangue, durante a operação "Páscoa em Segurança 2017".De acordo com a PSP, estas detenções por condução por excesso de álcool representam menos 37 do que na operação Páscoa em Segurança do ano passado.Além das 282 detenções, a PSP apreendeu 32 armas, mais 11 do que em igual período de 2016.