PSP resgata cão preso a caixote do lixo em Lisboa

Animal foi abandonado no metro de Santa Apolónia.

18:11

A Polícia de Segurança Pública resgatou, na noite desta quinta-feira, um cão com cerca de 3 meses que estava preso a um caixote do lixo no metro de Santa Apolónia, em Lisboa.



O animal foi transportado para a Esquadra do Metro da Divisão de Segurança e Transportes Públicos da PSP e foi alimentados com água, comida e citando esta força de segurança: "com muito carinho".



As testemunhas que estavam no local confirmaram que o cão já se encontrava no local há várias horas.



A PSP, que partilhou a notícia nas redes sociais, já deu nome ao pequeno cachorro: Metro.