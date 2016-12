Publicidade a ginásios acusada de ser sexista

A cadeia de ginásios Solinca está debaixo de fogo depois de ter divulgado a nova campanha publicitária, que é acusada pelos internautas de ser "sexista".

Os vídeos publicitários, publicados nas redes sociais, apresentam a ‘Ana’ e o ‘Luís’, que estão em boa forma física e são descritos como "A nova namorada do seu ex", "A amiga de infância que não vê há séculos", "O coordenador de estágio da sua mulher" ou "O novo namorado da sua mãe", respetivamente.

No Facebook, vários utilizadores não pouparam críticas aos anúncios, em especial ao da ‘Ana’, e afirmam que "a publicidade é sexista, alimenta uma ideia de competição entre mulheres para agradar a homens". "Vai ao ginásio para não teres inveja da tua amiga? Vai ao ginásio para o teu marido não te trair? Vai ao ginásio para que o teu ex volte para ti? Que bela promoção de valores", "Um ginásio que não acredita que as mulheres têm amor-próprio. Um ginásio que acredita que as mulheres só se motivam pela inveja e mesquinhez", são algumas das críticas dos internautas, que chegam a pedir à marca que mude de equipa de marketing e que apague os vídeos.

Entretanto, na página de Facebook, a Solinca já esclareceu que "esta campanha não tem a intenção de atacar nenhum género ou faixa etária, mas sim de aceitar que existem vários motivos para ir ao ginásio".

