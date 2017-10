Quase 70 concelhos de 13 distritos em risco 'máximo' de incêndio

Quatro distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo devido ao calor.

09:05

Quatro distritos de Portugal continental e a ilha da Madeira estão hoje sob 'aviso amarelo' devido ao calor, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o IPMA, estão sob aviso amarelo, entre as 11h00 de hoje e as 18h00 de domingo, os distritos do Porto, Leiria, Aveiro e Coimbra devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".



A costa sul da Madeira e o Porto Santo também estão sob aviso amarelo até às 18h00 de domingo devido às temperaturas elevadas, adianta a informação do IPMA.



O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Cerca de 70 concelhos de 13 distritos de Portugal continental apresentam hoje risco 'máximo' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o IPMA, estão sob este alerta cerca de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Faro, Beja, Portalegre, Santarém e Leiria.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda em risco 'muito elevado' e 'elevado' de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o 'reduzido' e o 'máximo'.O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas regiões norte e centro até meio da manhã.O vento estará fraco, soprando moderado (20 a 30 km/h), de sueste no Algarve a partir da manhã e do quadrante sul nas terras altas a partir da tarde.Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal no litoral norte e centro, uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões centro e sul e uma subida da temperatura máxima. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 31 graus centígrados em Lisboa, 30 no Porto e em Faro.