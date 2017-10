Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quase uma centena de concelhos em risco 'máximo' de incêndio

Saiba que temperaturas esperar para esta quarta-feira.

08:44

Quase uma centena de concelhos de 14 distritos de Portugal continental apresentam esta quarta-feira risco 'máximo' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o instituto, em causa estão quase uma centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.



O IPMA colocou ainda em risco 'muito elevado' e 'elevado' de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente (18).



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o 'reduzido' e o 'máximo'.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Às 06h30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de cinco incêndios em curso, quatro em resolução e 15 em fase de conclusão.



De acordo com a ANPC, às 06:30, estava por dominar um incêndio que deflagrou às 13h24 de terça-feira na Portela do Homem, Campo do Gerês, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.



Este incêndio, que tem uma frente ativa em território espanhol, mobilizava 91 operacionais, com o auxílio de 26 veículos.



ÀS 06h30, continuava em fase de resolução o incêndio que deflagrou na sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que passou depois para o concelho de Arganil.



No local encontram-se 398 operacionais, com o apoio de 117 veículos.



Quanto ao estado do tempo para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã.



Está também previsto vento fraco, soprando temporariamente moderado de leste no Algarve até meio da tarde e de noroeste no litoral oeste e nas terras altas durante a tarde e pequena descida da temperatura máxima no litoral da região Norte.



No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre 07 graus Celsius (em Braga) e os 19 (em Portalegre) e as máximas entre 22 graus (Porto e Viana do Castelo) e 33 graus (em Santarém e Beja).