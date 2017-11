Quatro concelhos do Interior declaram emergência municipal devido à seca

Nelas, Viseu, Mangualde e Penalva do Castelo desesperam com falta de água.

08:48

Os municípios de Nelas, Viseu, Penalva do Castelo e Mangualde vão declarar esta sexta-feira o estado de emergência municipal.



José Borges Silva, presidente da Câmara de Nelas, diz à TSF que se vive na região uma "situação de calamidade" e pede ajuda ao estado, com medidas imediatas para fazer frente à falta de água.



A declaração do estado de emergência municpal foi decidido em conjunto pelos quatro municípios, que querem, com esta medida, agilizar processos e recursos para combater o problema.

O autarca de Nelas diz que os quatro concelhos vivem um "racionamento de guerra".