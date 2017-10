Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro cursos de água poluídos

Ribeira da Laje e os rios Lis, Almonda e Sizandro avaliados.

Por Sónia Trigueirão | 08:42

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável detetou água de má qualidade em quatro cursos de água de Oeiras, Torres Vedras e Leiria, tendo o rio Almonda, na Golegã, o pior resultado.



Segundo o estudo divulgado ontem, o rio Almonda apresenta "um resultado medíocre", enquanto a ribeira da Laje, em Oeiras, o rio Lis, em Leiria, e o rio Sizandro, em Torres Vedras, têm apenas qualidade razoável.



A associação ambiental fez testes aos quatro cursos de água e concluiu que nenhum cumpre o objetivo ambiental de alcançar o Bom Estado Ecológico, de acordo com a aplicação da Diretiva Quadro da Água.



A Zero reconhece, no entanto, que o exercício efetuado carece de mais trabalhos de monitorização recorrendo a outros indicadores para análise.