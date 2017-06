Quatro distritos do continente sob 'aviso amarelo' devido ao calor

Segundo o IPMA, as temperaturas vão descer hoje no continente entre 05 a 10 graus Celsius.De acordo com o Instituto, a descida das temperaturas está associada a uma mudança na massa de ar, que tem tido um trajeto atual do interior do norte de África e que hoje tenderá a vir do mar e será mais fria e húmida.Mais de três dezenas de concelhos de onze distritos do continente, incluindo Leiria, Castelo Branco e Coimbra, afetados por incêndios, apresentam hoje risco 'máximo' e 'muito elevado' de incêndio, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.De acordo com a página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e Góis e Penela, em Coimbra, afetados por incêndios de grandes dimensões estão hoje em risco 'muito elevado' de incêndio.Vários concelhos, inclusive Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (Leiria), Góis e Penela (Coimbra) e Sertã (Castelo Branco), afetados por incêndios que mobilizam quase três centenas de operacionais estão em risco 'muito elevado' de incêndio.O incêndio que deflagrou no sábado à tarde, em Escalos Fundeiros, no concelho de Pedrógão Grande (Leiria), provocou pelo menos 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo o balanço mais recente.Pelas 04h45, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registava 11 incêndios ativos, em cujo combate estavam envolvidos 2.559 operacionais, com o apoio de 880 veículos.Assim, segundo o IPMA, em risco 'máximo' de incêndio estão os concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil, no distrito de Coimbra, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros, Covilhã, Penamacor (Castelo Branco), Mação (Santarém), Sabugal, Guarda, Pinhel, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda e Vila Nova de Foz Coa (Guarda).Ainda em risco 'máximo de incêndio estão os concelhos de Alcoutim (Faro), Marvão, Gavião e Nisa (Portalegre), Sernancelhe, Penedono, Tabuaço, Vila Nova de Paiva, Tarouca (Viseu), Sabrosa, Alijó, Murça (Vila Real), Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Vila Flor, Mogadouro, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso (Bragança).O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre 'Reduzido' e 'Máximo'.O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.