Vento e tempo quente colocam quatro distritos sob aviso amarelo

Saiba que temperaturas esperar esta segunda-feira.

Por Lusa | 07:22

Quatro distritos de Portugal continental estão entre hoje e quarta-feira sob 'aviso amarelo' devido à previsão de vento forte e por causa do tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, o distrito de Lisboa vai estar sob 'aviso amarelo' entre as 09h00 e as 21h00 de hoje devido à previsão de vento forte com rajadas de 70 quilómetros por hora, em especial junto à faixa costeira.



Também sob 'aviso amarelo' estão os distritos de Portalegre, Évora e Beja, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.



Estes distritos do Alentejo vão estar sob 'aviso amarelo' entre as 12h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira.



O 'aviso amarelo', o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã.



Está também previsto vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas até 70 quilómetros por hora, no litoral oeste, em especial durante a tarde e início da noite, e nas terras altas, onde soprará de nordeste no final do dia.



A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro e pequena subida da temperatura mínima.



Quanto às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 18 e 27 graus Celsius, no Porto entre 16 e 25, em Vila Real entre 14 e 31, em Viseu entre 14 e 30, em Bragança entre 13 e 31, na Guarda entre 13 e 28, em Coimbra entre 16 e 28, em Castelo Branco entre 17 e 35, em Portalegre entre 18 e 34, em Santarém entre 17 e 30, em Évora entre 15 e 35, em Beja entre 16 e 36 e em Faro entre 21 e 36.