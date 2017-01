Quatro distritos sob 'Aviso Laranja' devido ao frio

O 'Aviso Amarelo', segundo menos grave de uma escala de quatro, refere-se a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



As temperaturas vão descer a partir de quarta-feira em Portugal continental devido a uma massa de ar continental mais fria e seca, segundo o IPMA.



Na sequência daquela massa de ar fria, a temperatura mínima deverá descer entre 4 e 6 graus Celsius e a máxima entre 7 e 9 graus.



Para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Braga, o IPMA manteve o 'Aviso Amarelo", também devido ao tempo frio, que vai vigorar entre as 21h00 de terça-feira e as 18h00 de quinta-feira.O 'Aviso Amarelo', segundo menos grave de uma escala de quatro, refere-se a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.As temperaturas vão descer a partir de quarta-feira em Portugal continental devido a uma massa de ar continental mais fria e seca, segundo o IPMA.Na sequência daquela massa de ar fria, a temperatura mínima deverá descer entre 4 e 6 graus Celsius e a máxima entre 7 e 9 graus.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira sob 'Aviso Laranja' os distritos de Évora, Castelo Branco, Aveiro e Portalegre devido ao tempo frio.Segundo o IPMA, o 'Aviso Laranja' para aqueles distritos vai vigorar entre as 21h00 de quarta-feira e as 18h00 de quinta-feira.O 'Aviso Laranja', o segundo mais grave de uma escala de quatro, é emitido devido a uma situação meteorológica de risco moderado e elevado e é aconselhado às pessoas para se manterem ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da Autoridade Nacional da Proteção Civil.