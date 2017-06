Queixa-crime motiva investigação a incidentes com drones

Segundo a mesma fonte, poderá haver um novo reforço das leis já existentes, de forma a prevenir mais acidentes e apelar à sensibilização para a utilização destes aparelhos em segiurança.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANac) apresentou uma queixa-crime no Ministério Público relativamente ao primeiro incidente, de um total de quatro, que provocaram perigo de colisão entre drones e aviões nos aeroportos portugueses.O caso remonta a 1 de junho deste ano, quando, no Aeroporto do Porto, um Boeing da Air France/KLM, com capacidade para transportar 160 passageiros, quase colidiu com um drone a 450 metros de altitude. O transporte aéreo preparava-se para aterrar no momento em que a situação aconteceu, que só foi evitada devido à pericía da tripulação.Segundo avança o DN, a ANAC está ainda a averiguar os outros três casos, logo, poderão ser apresentadas mais três queixas-crime junto do Ministério Público.