Quem quer subsídios por inteiro deve avisar até sexta-feira

O diploma legal que prolonga os duodécimos entrou em vigor no domingo. De acordo coma lei, o trabalhador tem 5 dias úteis para requerer o pagamento por inteiro, ou seja, até sexta-feira.

Os trabalhadores que não manifestarem essa intenção ficam sujeitos ao regime que se aplica por defeito: 50% do subsídio de férias é pago antes de ser gozado o período principal das mesmas (ou, em muitas empresas, num mês fixo) e os restantes 50% ao longo do ano. Quanto ao subsídio de Natal, metade terá de ser pago até 15 de Dezembro e outra metade em duodécimos.