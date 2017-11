"Queremos fazer o funeral ainda hoje", diz filha da vítima de Legionella

Corpo foi retirado do velório pela PSP.

Por Sofia Piçarra e J.C.M. | 08:49

Esta terça-feira à noite, os velórios de Simão Santiago e Maria da Graça Ribeiro foram interrompidos, com a PSP a levar os corpos para que se procedesse às autópsias, pedidas pelo Ministério Público.



No entanto, Sónia Costa, filha de Maria da Graça Ribeiro, conta que a ordem de proceder ao exame post mortem ainda não terá chegado ao IML. "Nem sabemos se já chegou a ordem de autópsia.Estamos aqui e ninguém nos diz nada. Ontem [terça-feira], quando foram recolher o corpo ainda não exista ordem do Ministério Público para se realizar a autópsia".



Sónia Costa revela à CMTV a sua indignação pela forma como todo o processo foi conduzido. "Nunca nos foi dito nada. Na segunda feira de manhã perguntámos no hospital se era necessário fazer a autópsia da nossa mãe.Disseram-nos que era uma escolha nossa. Entre os irmãos, decidimos não a fazer. Quando a agência funerária foi recolher o o corpo, a nossa mãe já estava morta há mais de dia e meio. Como é que é possível que tenham feito isto?"



A família marcou as cerimónias fúnebres para a tarde desta quarta-feira, apesar de, pelas 8h15, ainda não haver indicação de que a autópsia já tivesse começado. "O que nós queremos é enterrá-la com a maior dignidade, como a minha mãe merecia", revela Sónia Costa.



A familiar de Maria da Graça Ribeiro, de 70 anos, apela à celeridade do processo. "Acreditamos que possamos fazer as cerimónias esta tarde. Senão vão filhos e netos embora, porque só têm determinados dias de licença".

Os familiares das duas vítimas do surto da bactéria Legionella no hospital São Francisco Xavier, estão esta quarta-feira de manhã no Instituto de Medicina Legal, aguardando que seja feita a autópsia pedida pelo Ministério Público.