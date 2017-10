Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raposas estão a viver na praia de Cabanas

Terão aproveitado maré vazia para chegar ao areal da ilha, onde têm sido avistados.

Por João Mira Godinho | 08:47

Duas raposas têm sido avistadas no areal de Cabanas de Tavira. Os animais parecem ter fome e sede e um aparenta estar doente, o que levou a vários alertas para as autoridades mas, até agora, têm escapado à capturada.



Os animais terão chegado à praia, na ilha com o mesmo nome, aproveitando a maré vazia, não se sabe ao certo desde quando.



"Eu tive conhecimento há cerca de uma semana", disse ao CM Pedro Palma, da Capitania do Porto de Tavira. Mas o partido PAN garante que, a 22 de setembro, enviou "um pedido de intervenção" ao Serviço de Proteção a Natureza e Ambiente da GNR para que fosse retirada uma raposa, que tinha sido avistada na praia.



Segundo o PAN, o animal, que já apresentava "sinais de sarna", continua em Cabanas, "em situação cada vez mais precária".



Com esta raposa, denunciada pelo PAN, encontra-se outra, segundo testemunhos, saudável. No entanto, os dois animais são jovens e há relatos de que se têm aproximado das pessoas a pedir comida.



Ontem o RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, Olhão, apelou a que as raposas não sejam alimentadas e a que o contacto seja evitado, para segurança de pessoas e animais, adiantando que estão a ser feitos esforços para a captura.



A operação é da responsabilidade do Parque Natural da Ria Formosa.



O CM contactou o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, responsável pelo parque, mas não obteve resposta.