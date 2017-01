Ratos infestam Palácio da Justiça

O que achou desta notícia?







Uma infestação de ratos tem causado, desde quarta-feira, grande desconforto em quem trabalha no Palácio da Justiça da cidade de Marco de Canaveses. A situação acabou por não afetar os trabalhos e deverá ser resolvida ainda durante o dia de hoje."Ligaram na quarta-feira ao secretário do Tribunal de Penafiel [sede da Comarca Porto Este] a dar conta desse problema, de que havia alguns ratos no edifício. De imediato, foram tomadas todas as medidas para uma rápida resolução", explicou ao CM Armanda Gonçalves, juíza-presidente da Comarca Porto Este, na qual o Tribunal de Marco de Canaveses está inserido. Foram requeridos orçamentos a três empresas de desinfestação.As propostas de orçamentos chegaram ainda no dia de ontem e a entrega do processo foi feita a uma empresa sediada no concelho de Valongo, que deverá iniciar hoje a desinfestação. "Este problema não afetou o normal funcionamento dos serviços e será resolvido com a máxima urgência", assegurou a juíza-presidente. O caso gerou natural desconforto junto de funcionários e magistrados judiciais.