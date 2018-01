Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ratos obrigam a fechar escola em Lisboa

Cerca de 1400 estudantes ficam sem aulas até terça-feira.

Por Tânia Rei | 09:09

A presença dos roedores já vinha a ser detetada há dois dias, até que ontem de manhã foram encontrados dejetos e urina de rato na sala dos professores da Secundária do Restelo, em Lisboa. A direção da escola resolveu encerrar as atividades letivas até à próxima terça-feira.



Os alunos da EB1 de Caselas, que têm aulas na secundária, também ficam em casa, num total de 1400 estudantes. "Esta decisão foi tomada porque a segurança das pessoas poderia estar comprometida. Vamos aproveitar o período do fim de semana para resolver esta situação", explicou ao CM o diretor do agrupamento, Júlio Santos.



Este não é o primeiro problema do género na escola. Em outubro passado foi encontrado um ninho de roedores numa palmeira do recinto escolar, e nessa altura foi também necessário proceder a uma desratização.



Os alunos dizem que é frequente verem ratos e outros parasitas na escola: "Estudo aqui há cinco anos, e desde sempre me lembro de ver cadáveres de ratos meio comidos por cães", contou Madalena Velasco, presidente da associação de estudantes.



"Pelo tamanho dos animais, não parecem ratazanas, mas sim coelhos", relatou José Morais, da associação de pais, entidade que está preocupada com o caso.



Para além da presença de roedores, a escola tem outros problemas, como é o caso do isolamento em amianto e a falta de requalificação do espaço.