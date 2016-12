Reabertas estradas na Serra da Estrela

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previu para hoje e segunda-feira "uma ligeira descida da temperatura", mas sem queda de neve.

As estradas da Serra da Estrela estão todas transitáveis, depois de algumas terem estado fechadas, devido à neve, desde a noite de quinta-feira, disse este domingo fonte do Grupo de Intervenção de Montanha da GNR.Algumas das principais vias de acesso ao maciço central, designadamente os troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida e Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro foram encerradas ao início da noite de quinta-feira devido à queda de neve.Aquelas e outras vias foram reabertas e mantém-se hoje "todas transitáveis", afirmou a mesma fonte do Grupo Intervenção de Montanha do Destacamento Territorial da GNR na Covilhã.