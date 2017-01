Realizadas menos 5626 cirurgias

No Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), a espera por cirurgia plástica e reconstrutiva era de 322 dias, enquanto no São José (Lisboa) a espera naquela especialidade era de 292 dias.



Segundo o portal do SNS, há hospitais que ultrapassam os 270 dias de tempos máximos para cirurgias não urgentes. Em novembro de 2016, no Garcia de Orta (Almada) o tempo médio de espera por uma cirurgia da mama era de 563 dias; no Beatriz Ângelo (Loures), era de 357 dias por uma operação em Ortopedia.No Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), a espera por cirurgia plástica e reconstrutiva era de 322 dias, enquanto no São José (Lisboa) a espera naquela especialidade era de 292 dias.

Os hospitais públicos realizaram menos 5626 cirurgias entre janeiro e novembro do ano passado, face ao período homólogo de 2015, das quais 4638 eram programadas e 988 eram urgentes, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde.Entre janeiro e novembro do ano passado foram realizadas 210 603 cirurgias programadas, enquanto no período homólogo foram 215 241. As cirurgias urgentes em 2016 ascenderam a 91 911, enquanto no mesmo período de 2015 foram 92 899. As cirurgias menos complexas e que não exigem internamento (ambulatório) registaram uma subida: mais 16 878 intervenções (322 920 em 2016, 306 042 em 2015)."Há fatores que podem condicionar as cirurgias. É preciso analisar hospital a hospital para perceber se há quebra de produção ou se fazem mais cirurgias em ambulatório ou adiam as programadas e encaminham os doentes para outras unidades", afirma aoJosé Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos.