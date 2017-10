Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Receita de 147,1 milhões nos 11 casinos do País

Atividade do jogo nestes espaços aumentou nos primeiros seis meses deste ano face a 2016.

Por Cláudia Machado | 01:30

A atividade do jogo nos casinos em Portugal gerou, nos primeiros seis meses deste ano, cerca de 147,1 milhões de euros de receita bruta. São mais 4,8 milhões do que o valor atingido no mesmo período do ano passado, quando ficou pelos 142,3 milhões de euros.



Os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), do Turismo de Portugal, mostram que estão em funcionamento no País 11 casinos. Só entre janeiro e março deste ano, estes espaços geraram uma receita bruta de 71,9 milhões de euros.



Este valor é calculado através da diferença entre o valor total das apostas realizadas e dos prémios pagos aos jogadores. Já entre abril e junho, o que corresponde ao segundo trimestre de 2017, a receita bruta atingiu os 75,2 milhões de euros. Este montante representa um acréscimo de 4,6% face ao trimestre anterior e também um aumento de 6,7% face ao mesmo período de 2016.



Nos dois mais recentes relatórios deste ano são destacadas as "oscilações" verificadas nas receitas dos casinos e a abertura de novos espaços de jogos: no primeiro trimestre, começou a funcionar um casino na ilha de São Miguel (Açores); no segundo trimestre, iniciou atividade a sala de máquinas CR7 - Fun Zone, na ilha da Madeira.



Já a atividade do jogo do bingo fora dos casinos "tem vindo a decrescer progressivamente ao longo dos últimos trimestres", descreve o SRIJ. Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, registou-se uma quebra de 2% no volume de jogo, que corresponde à totalidade da receita bruta da venda de cartões de jogo do bingo.



No primeiro semestre, atingiu os 12,8 milhões de euros. No segundo, foi de cerca de 12,6 milhões. Assim, na primeira metade do ano o volume de jogo do bingo foi de 25,4 milhões. Segundo o SRIJ, estão em funcionamento 16 bingos em território nacional.