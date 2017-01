Receitas eletrónicas facilitam fraude no SNS

CM, desconhece a existência de casos e pede uma inspeção.



As guias de tratamento deixadas pelos utentes menos informados nas farmácias abrem portas à fraude no Serviço Nacional de Saúde.O esquema permite que o farmacêutico entregue ao utente menos medicamentos do que aqueles que constam do código de acesso e dispensa, embora tenha registado todos na aplicação informática. Numa segunda fase, os remédios não entregues podem até ser vendidos no mercado paralelo e a comparticipação debitada ao Estado.O alerta foi lançado aopor João Rodrigues, presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares. "Muitas vezes os doentes, especialmente os idosos e as pessoas menos informadas, deixam nas farmácias as guias de tratamento, que não são receitas e contêm um código com vários dados", explica João Rodrigues. Acrescenta que os códigos das guias de tratamento contêm ainda informação sobre a toma da medicação, códigos de acesso e dispensa do medicamento. Paulo Duarte, presidente da Associação Nacional das Farmácias, considera que são "casos de polícia". "O sistema é hoje mais escrutinado", refere.