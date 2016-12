Reclama sete anos de férias que não gozou

O que achou desta notícia?







O guarda-noturno de um hotel em Fátima (Ourém) queixa-se de ter sido impedido de gozar férias durante sete anos e quer ser compensado por isso.Armindo Vieira, de 50 anos, começou a trabalhar no Consolata Hotel em agosto de 2009 e só gozou férias este ano, depois de apresentar o caso na Autoridade para as Condições do Trabalho, que abriu um processo de averiguação.O hotel foi fundado pelo Instituto Missionário da Consolata, que, através do seu advogado, Serra Marques, diz estar a cumprir as "obrigações laborais aplicáveis às instituições canonicamente eretas". O representante adianta que não explora o hotel desde 2015, mas não diz a quem foi entregue.