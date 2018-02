Recolha de medicamento solidária

A iniciativa teve o apoio de 230 farmácias e 600 voluntários.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 16:27

A X Jornada de Recolha de Medicamentos, organizada pelo Banco Farmacêutico realiza-se este sábado, entre as 09h00 e as 19h00 em todo o país.

Foi a décima jornada consecutiva, e pela primeira vez a iniciativa está presente em todos os distritos de Portugal, inicialmente abrangia apenas o distrito de Lisboa e Setúbal. O Banco Farmacêutico tem como objetivo ajudar as pessoas mais carenciadas através do fornecimento de medicamentos e de produtos de saúde. "Ao longo dos anos temos crescido de forma sustentável, há cada vez mais farmácias aderentes e instituições a receberem os produtos farmacêuticos" referiu Luís Mendonça, presidente do Banco Farmacêutico.

Os medicamentos recolhidos não sujeitos a receita médica e produtos de saúde, apenas dispensados em farmácias, serão doados a cada uma das 100 Instituições particulares de solidariedade social (IPSS). Em cada farmácia está uma lista com as instituições correspondentes e os clientes doam os medicamentos conforme as necessidades das instituições.

Na jornada de 2017 foram recolhidas 14 mil embalagens, o que corresponde a um valor aproximado de 50 mil euros. A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, considera que "esta é uma iniciativa muito importante, num país em que há muitas desigualdades" e que é de "reconhecer todo o trabalho do Banco Farmacêutico, das farmácias e de todos os voluntariados", que este ano chegaram aos 600, com o apoio de 230 farmácias.

A Bastonária afirmou que as farmácias têm sentido bastante as consequências da crise em Portugal. No entanto, garantiu, para as pessoas carenciadas não faltam apoios. "Se um doente for à farmácia e não tiver possibilidades financeiras, disponibilizamos a hipótese de pagar mais tarde" referiu ao CM.

As farmácias em Portugal têm em média três farmacêuticos por loja, o que é "um valor bastante considerável, pois temos conseguido desenvolver qualidade técnica nas farmácias e disponibilizar vários farmacêuticos para atender os clientes" ,frisou a bastonária dos Farmacêuticos.