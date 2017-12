Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alterações nos horários do metro, autocarros e comboios na Passagem de Ano

CP garante também mais comboios para esta altura, no Porto.

Por Lusa | 13:28

A rede de transportes públicos que serve a cidade do Porto estará reforçada na noite de Passagem de Ano com o dobro dos autocarros e com as linhas de metro sempre em funcionamento, garantiu esta quinta-feira a câmara municipal.



Numa nota publicada no seu 'site' oficial, a autarquia do Porto aponta que a empresa Metro, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), bem como a Comboios de Portugal (CP) terão "serviços especiais" ao longo da noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro, ou seja, de domingo para segunda-feira.



No que se refere ao metro, a empresa assegurará uma "operação contínua e reforçada", colocando em funcionamento todas as linhas, com exceção da Linha Violeta (E), que faz a ligação entre o Estádio do Dragão e o Aeroporto, que encerra à 01h00.



Já a CP apresenta um bilhete promocional (de ida e volta) de dois euros por pessoa nos comboios urbanos e garante "nesta altura mais comboios", lê-se na nota camarária.



Por fim, a STCP anunciou "o dobro dos autocarros nas linhas que vão para a Baixa" e os términos de algumas das linhas mudam de local, devido ao encerramento ao trânsito dos Aliados.



A "operação especial" da STCP tem em conta, refere a câmara do Porto, o facto de estarem preparados espetáculos em três locais: Aliados, Cordoaria e Poveiros.



A autarquia recorda que o cartaz da noite de Passagem de Ano no Porto inclui concertos de Aurea e Amor Electro, bem como um espetáculo de fogo-de-artifício, concluindo que "todos os transportes públicos vão ao coração da festa".



A câmara também aproveita para aconselhar os foliões a deixar os carros em casa ou a alguma distância do centro dos festejos, lembrando que existirão áreas de acesso automóvel condicionado ou interdito, mas garantido que estão criados planos de mobilidade, quer para sábado, quer para a noite de Passagem de Ano.



Quanto a parques de estacionamento, a autarquia também aconselha os que adotam o sistema 'Park&Ride', ou seja, são validados através de Andante. São eles: Casa da Música, Campo Alegre e Estádio do Dragão.



"A entrada em parques de estacionamento situados na área condicionada só poderá ser realizada atempadamente", termina a nota da autarquia.