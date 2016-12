Reencontra irmão ao fim de 18 anos

"Eu sou um homem de muita fé. No Brasil há muitos programas de reencontros, mas eu nunca acreditei que um dia isso fosse acontecer comigo. É uma grande felicidade", diz. A viagem até Portugal foi repleta de obstáculos. Só duas horas antes de entrar no avião é que Fernando teve o passaporte de emergência nas mãos.

"É mais do que um presente de Natal. Um presente é algo material que colocamos numa estante e isto eu vou guardar para sempre", diz ao CM Fernando Oliveira, entre lágrimas, ao reencontrar o irmão António ao fim de 18 anos. Este ano vão passar o Natal juntos, através da parceria do CM e da TAP."A última vez que vim a Portugal foi para o batizado da minha sobrinha Beatriz. Já não passo o Natal com a minha família há mais de 25 anos", recorda Fernando, 49 anos, que mora sozinho no Rio de Janeiro.Os irmãos nasceram no Brasil, mas António regressou à terra natal dos pais, em Gondomar, enquanto Fernando permaneceu no Rio de Janeiro. O brasileiro geriu durante vários anos uma empresa de manutenção de elevadores, mas atualmente faz comida para fora.