Reencontram-se ao fim de 30 anos

Isabel procurou o sobrinho, Paulo, que é autarca no Fundão.

Por Edgar Nascimento | 07:40

Há 30 anos que Isabel Amador procurava o sobrinho, Paulo Infante. Hoje com 52 anos, Isabel vive no Fogueteiro (Seixal) há 23. A família vivia em Angola mas a guerra obrigou-a a fugir para o vizinho Congo, onde viveu de 1976 até 1987.



Após o regresso a Angola, o pai de Paulo – menino que contava então 12 anos – trouxe-o para Portugal. Desde então, Isabel e a restante família perderam-lhe o rasto. Joana, mãe de Paulo, formulou a Isabel um último desejo antes de morrer, em 1999: que lutasse para encontrar o filho. Isabel recorreu ao programa ‘Separados pela Vida’, emitido aos sábados na CMTV.



No programa de ontem, ficou a saber que Paulo está vivo: preside à Junta de Freguesia de Castelejo (Fundão), é casado e tem dois filhos. O reencontro entre tia e sobrinho soltou as emoções e puderam trocar afetos e conhecer os familiares no estúdio. "Estou muito feliz, já vou dormir descansada", resumiu Isabel.