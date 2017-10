Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refeições escolares motivam queixas de pais

Houve 70 reclamações este ano letivo por má qualidade e pouca quantidade de comida.

Por Bernardo Esteves | 01:30

A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste) recebeu, desde o início do ano letivo, que arrancou há um mês e meio, 70 queixas relativas a refeições escolares, revelou o Ministério da Educação (ME). Em outubro houve 44 queixas e em setembro 36, a maioria por má qualidade e pouca quantidade de comida, além da falta de higiene e de pessoal não docente.



Estas são as reclamações pela via oficial, mas têm sido também muitas as denúncias através da comunicação social. Este mês a Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais revelou imagens captadas em escolas de Oeiras, Amadora e Odivelas com refeições escolares em pouca quantidade ou com a comida praticamente crua.



Os encarregados de educação da EB 2,3 Prof. Noronha Feio, em Queijas (Oeiras), também revelaram na semana passada várias fotografias de frango cru servido na cantina da escola. "No dia mundial da alimentação, 16 de outubro, serviram frango cru", denunciaram os pais num email enviado ao CM, acusando a direção de ignorar os alertas.



O CM tentou, sem sucesso, ouvir a direção.



O ME desvaloriza as 70 queixas em meio milhar de refeições diárias e diz que as empresas têm de cumprir regras.



Ministério acompanha todas as reclamações

O ME garante que "segue atentamente todas as queixas" e intervém "junto das empresas fornecedoras, de forma à imediata regularização dos casos sinalizados".



A tutela diz que a Dgeste acompanha diariamente as escolas com técnicos, que dão apoio e fazem visitas surpresa.



Maioria dos imigrantes fica em 25% das escolas

Mais de 70 por cento dos alunos imigrantes concentram-se em apenas 25% das escolas, cujos resultados são abaixo da média, revela o estudo Atlas da Educação 2017, da Universidade Nova de Lisboa.



O estudo diz que a formação das mães é uma variável decisiva para o sucesso.



PORMENORES

Lisboa e Vale do Tejo lidera

Das 70 queixas apresentadas, houve 27 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 21 no Norte, 14 no Centro e oito no Alentejo.



776 são adjudicados

Existem 1148 refeitórios em Portugal continental nas escolas de 2 e 3º ciclo e secundárias, sendo 776 de gestão adjudicada, 348 são geridos pelas escolas e 24 pelas câmaras.