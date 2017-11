Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais 113 milhões não travam greve dos professores

Orçamento prevê 90 milhões pelo descongelamento de carreiras e 23 milhões para as progressões.

Por João Saramago | 01:30

Os professores participam hoje numa greve e numa manifestação frente ao Parlamento pela contagem do tempo em que os salários estiveram congelados e não houve progressão na carreira.



A paralisação ocorre apesar de o Governo prever na proposta do Orçamento para o próximo ano um reforço de pelo menos 113 milhões de euros nos salários resultantes do descongelamento e progressão nas carreiras.



No processo faseado de descongelamento a ser posto em prática até 2021, para o próximo ano está previsto em reforço de 90 milhões de euros. Estão também estipulados 20 milhões de euros referentes a progressões de sete mil professores, que resultam num aumento salarial que oscila entre os 100 e os 300 euros. Nas contas do Governo, há também mais três milhões de euros a serem entregues aos professores relativos à vinculação extraordinária de 3500 docentes.



As contas do Estado indicam ainda a possibilidade de mais 14 mil professores que deverão subir do 4º para o 5º escalão e do 6º para o 7º , com o consequente aumento salarial na ordem dos duzentos euros em 2018.



Para ir ao encontro dos objetivos dos sindicatos, o descongelamento da carreira e devolução das progressões perdidas nos últimos anos com a atualização integral dos salários, custaria ao Estado 600 milhões de euros. É tanto quanto o valor que o Governo pretende gastar com toda a Função Pública em 2018 e 2019.



Concretizado esse objetivo, um professor que hoje recebe 2137 euros passaria a receber 3091,92 euros ao subir do 5º para o 9º escalão.



Ministro internado por perda de equilíbrio

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, foi internado ontem de manhã por tempo indeterminado num hospital público de Lisboa, com o diagnóstico de síndrome vestibular aguda.



A doença obriga o ministro a ficar sob vigilância e investigação médica nos próximos dias. A síndrome torna o paciente incapaz de poder trabalhar, por ter de permanecer deitado em repouso absoluto.



A síndrome vestibular aguda caracteriza-se por tonturas e vertigens, que se manifestam de forma aguda e repentina durante segundos ou minutos mas podem prolongar-se durante horas. A sensação de ver tudo à roda é acompanhada por vómitos, dificuldade em manter o equilíbrio e intolerância a movimentos da cabeça. Em alguns doentes, a síndrome atinge também a visão com perturbações provocadas por movimentos descontrolados do globo ocular que dificultam a fixação do olhar.



Segundo o otorrinolaringologista Carlos Ribeiro explicou ao CM, a doença manifesta-se de uma forma súbita. "A perda de equilíbrio é súbita perante a falha que ocorre na parte interna do ouvido", disse.



O especialista adiantou que "o principal sintoma é a perda de equilíbrio, pelo que o paciente vê tudo à roda". A doença provoca um grande mal-estar e tornou impossível a presença do ministro, ontem, na ronda negocial com as várias estruturas sindicais dos professores que convocaram uma greve para hoje.



É também impossível a Tiago Brandão Rodrigues participar hoje na audição no Parlamento sobre o Orçamento da Educação para 2018. A audição coincide com um protesto marcado pelos professores frente ao Parlamento.

Para a total recuperação, pode ser necessário o paciente estar internado duas ou três semanas nas situações mais complicadas.



Tiago Brandão Rodrigues tem 40 anos e cumpre no dia 26 deste mês dois anos à frente da pasta da Educação. Doutorado em bioquímica, antes de ser ministro trabalhou durante seis anos no Centro de Investigação do Cancro, em Cambridge, no Reino Unido.



A DOENÇA DO MINISTRO

– O que é a síndrome vestibular aguda?

– É uma inflamação na parte interior do ouvido, uma membrana que está associada ao equilíbrio e ao sentido de orientação do indivíduo.



– As principais causas para ocorrer a síndrome?

– São diversas. Na sua forma mais simples resultam de uma inflamação que pode ter origem num vírus, ou ser provocada por um pico de stress ou cansaço.



– Pode ser resultante de uma doença mais grave?

– Embora em menor número a síndrome pode resultar de uma isquemia localizada aguda. Pode também ocorrer por desordens do sistema nervoso, como a esclerose múltipla.



– Que exame é feito para apurar a síndrome?

– Os pacientes são sujeitos a um audiograma. Um exame de audição necessário para distinguir entre a síndrome vestibular e outras possíveis causas.



– Que tratamento é receitado ao doente?

– São utilizados medicamentos antivertiginosos e passado um dia o paciente pode sentir-se melhor. Ao mesmo tempo o doente permanece em repouso.



SAIBA MAIS

24

horas é o período de tempo que demora a recuperação de uma síndrome vestibular aguda, quando a doença é provocada por um vírus.



Inflamação do nervo

A síndrome é causada pela inflamação do nervo vestibular. Este é o nervo que estabelece a ligação entre o ouvido interno com o tronco cerebral.



Vários vírus responsáveis

Diversos vírus podem ser a causa da síndrome vestibular aguda. Uma maior fragilidade motivada pelo cansaço pode potenciar a inflamação.