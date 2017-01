Reformado dá aumento da pensão a carenciados

O que achou desta notícia?







Depois de receber o vale de 7,20 euros devolvido pelo primeiro-ministro, António Ribeiro decidiu transformar o protesto contra o aumento de 0,60 euros da sua pensão mínima num ato solidário. Foi aos correios, levantou o dinheiro e entregou-o a um casal que vive com dificuldades financeiras, devido às reduzidas pensões que recebe, na freguesia de Algoz, em Silves.O pensionista, de 73 anos, tal como o CM noticiou ontem, enviou uma carta a António Costa a contestar o aumento "vergonhoso" das pensões mínimas, juntando um vale postal de 7,20 euros, correspondente ao aumento de 0,60 euros nos doze meses de 2016. Como o primeiro-ministro lhe devolveu o dinheiro, o jardineiro reformado decidiu entregá-lo a alguém que tenha mais necessidade do que ele. "Já que o senhor primeiro-ministro não quis ficar com os 7,20 euros eu preferi entregá-lo a alguém que também receba pensões mínimas", referiu o pensionista ao CM, após a entrega solidária.Quem agradeceu foi o casal Hercilio Aires e Maria Serrano, com pensões de 184 e 260 euros. "Mesmo que seja pouco, é sempre uma boa ajuda", referiu Hercilio Aires.