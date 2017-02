Refrigerantes e bebidas açucaradas sobem de preço a partir de hoje

A nova tributação está a ser contestada pelo setor, que a vê como uma medida "discriminatória" e que pode ameaçar a sustentabilidade da indústria nacional devido ao diferencial fiscal com Espanha.



Para a Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB), a "sustentabilidade da indústria nacional será ameaçada pela brutalidade do diferencial fiscal com Espanha e devido aos elevados riscos associados à emergência de mercados paralelos".



Do ponto de vista da PROBEB, a procura de ganhos para a saúde pela via fiscal é "de eficácia muito duvidosa e claramente penalizadora da indústria nacional de bebidas".



Os refrigerantes sobem de preço a partir desta quarta-feira, passando a ser taxados consoante a quantidade de açúcar, uma medida que, segundo as empresas do setor, pode ameaçar a sustentabilidade da indústria nacional dado o diferencial fiscal com Espanha.Com o Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), e pela primeira vez, as bebidas com teor de açúcar até 80 gramas por litro serão taxadas a 8,22 euros por hectolitro (100 litros) e as bebidas com teor de açúcar acima dessa quantidade serão taxadas a 16,46 euros por 100 litros.Isto significa que, a título de exemplo, uma garrafa de refrigerante de 1,5 litros vai ficar 15 cêntimos mais cara se tiver um teor de açúcar de até 80 gramas por litro e vai encarecer 30 cêntimos se o teor de açúcar for acima daquele valor (aumentos que já incluem o IVA).