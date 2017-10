Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regata une Lisboa à Moita

Espetáculo “único no Tejo” acontece desde 1845 e conta com a participação de dezenas de embarcações.

Por Francisca Genésio | 06:00

Dezenas de embarcações engalanadas cumpriram ontem a 172ª edição da Real Regata de Canoas, no rio Tejo. A prova, organizada pela associação Marinha do Tejo, teve como ponto de partida a zona da antiga praia de Pedrouços, na frente ribeirinha de Lisboa, e terminou no cais da Moita.



Este espetáculo "único no Tejo" acontece desde 1845 e conta com a participação de dezenas de embarcações, como canoas, catraios, varinos, faluas e botes de fragata. Nesta prova, as embarcações podem optar por participar na competição ou percorrer o rio a passeio. Este ano, foram realizados rastreios visuais na zona de chegada.