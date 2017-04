Registados 130 casos de hepatite A no País





O médico explicou ao CM que a idade é o mais importante para o tratamento: "Abaixo dos 40 anos faz-se vacina, quem tem 41 anos ou mais faz imunoglobulina. Mas há exceções e podem fazer os dois".



A vacinação contra a hepatite A é gratuita e desde ontem que é dada, em exclusivo, naquela USF, das 14 às 19h00. "Sem receita médica não há vacinação", sublinha Diogo Medina, do Grupo de Ativistas em Tratamentos. Apesar do surto, o médico referiu que ontem a afluência de utentes para vacinação "não foi muito elevada". Os grupos de risco são "homens que têm sexo com outros homens, mas também heterossexuais que praticam o sexo anal e oroanal".O médico explicou aoque a idade é o mais importante para o tratamento: "Abaixo dos 40 anos faz-se vacina, quem tem 41 anos ou mais faz imunoglobulina. Mas há exceções e podem fazer os dois".

Andreia Santos, 25 anos, é uma das utentes da Unidade de Saúde Familiar da Baixa, em Lisboa, que foi esta segunda-feira marcar consulta com o médico de família para obter a receita para levar a vacina da hepatite A."Consegui consulta para amanhã [hoje]. Não tenho sintomas, mas sei que estes passam por febre e dores de cabeça", contou aoa profissional de hotelaria, que admitiu estar "preocupada com o surto".Na segunda-feira, já estavam registados em Portugal 130 casos de doentes com hepatite A, anunciou aoFrancisco George, diretor-geral da Saúde.