Regressa ao País ao fim de 3 anos

Emigrante nas Canárias passa o Natal com a família, graças à parceria CM/CMTV e TAP.

Por Sofia Piçarra | 10:39

O GPS foi indicando o caminho até à Brogueira, Torres Novas, mas Dário Matos sabe bem como chegar a casa. À medida que diminuem os quilómetros, cresce a ansiedade. "Tenho borboletas na barriga, só quero dar um abraço às minhas irmãs", admite, já com o sotaque espanhol que denuncia 16 anos de emigração nas Ilhas Canárias.



O momento mais especial da surpresa à família acontece pouco depois, entre lágrimas. "Foi o melhor presente do Mundo, não quero mais nenhum", diz Maria da Conceição, sem desfazer o abraço a Dário, que não regressava a Portugal há três anos, mas há oito que não partilhava a mesa da consoada com a família. "O Natal sem ele era muito triste, ficava muito emocionada, com muitas saudades", diz a mãe. "O que mais queria já tenho, dar um abraço à minha mãe e aos meus sobrinhos, mas não podem faltar as migas, o bacalhau, os pastéis de nata e a lareira acesa", vai brincando Dário. A mãe e a irmã, Nádia, inscreveram-no na parceria do CM/CMTV e TAP, ‘Natal em Casa’, que pelo segundo ano reúne famílias nesta quadra. "A minha mãe viu a iniciativa no Correio da Manhã, mas só no último dia lhe fiz a vontade. Estava tão preocupada em mostrar o sentimento, que me esqueci de dar o nome do meu irmão", conta Nádia.