Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regulador dos seguros dá 'luz verde' à compra do Novo Banco pela Lone Star

Em março, foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o fundo norte-americano Lone Star.

Por Lusa | 03.10.17

O regulador dos seguros deu esta terça-feira 'luz verde' à compra do Novo Banco pelo fundo norte-americano Lone Star, segundo as deliberações da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) hoje conhecidas.



O regulador dos seguros tinha de dar a sua autorização a este negócio, uma vez que o grupo Novo Banco detém participações em seguradoras.



De acordo com as deliberações da ASF da reunião do Conselho de Administração de 27 de setembro, esta terça-feira publicadas na sua página na Internet, nesse encontro foi decidido a ASF "não se opor à aquisição, pela Nani Holdings (...) de uma participação qualificada indireta correspondente a 100% do capital social e dos direitos de voto da GNB - Companhia de Seguros de Vida".



A Nani Holdings é o veículo criado pelo grupo Lone Star para adquirir o Novo Banco.



A administração do regulador dos seguros autorizou ainda, segundo as deliberações, que a Nani Holdings passe a deter "uma participação qualificada indireta correspondente a 100% do capital social e dos direitos de voto da GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões" e "uma participação qualificada indireta correspondente a 25% do capital social e dos direitos de voto da GNB - Companhia de Seguros".



Criado aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES), em 03 de agosto de 2014, como banco de transição, o Novo Banco é detido na totalidade pelo Fundo de Resolução, entidade detida pelos bancos do sistema, mas gerido pelo Banco de Portugal (BdP).



Em março, foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o fundo norte-americano Lone Star, que prevê que o Novo Banco seja alienado em 75%, mantendo o Fundo de Resolução 25%.



A Lone Star não pagará qualquer preço, tendo acordado injetar 1.000 milhões de euros no Novo Banco para o capitalizar, dos quais 750 milhões entrarão quando o negócio for concretizado e os outros 250 milhões até 2020.



Já o Fundo de Resolução ficou com a responsabilidade de compensar o Novo Banco por perdas que venham a ser reconhecidas com os chamados ativos 'tóxicos' (crédito malparado e imobiliário) e alienações de operações não estratégicas, caso ponham em causa os rácios de capital da instituição, no máximo de 3,89 mil milhões de euros. Esta garantia levou já o BCP a pedir um esclarecimento na Justiça.



A concretização do negócio tem estado desde então sujeita às autorizações regulamentares, caso das da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, a nível de ajudas estatais, e do Banco Central Europeu.



O Governo disse na segunda-feira que espera que a Comissão Europeia "adote a sua posição final" relativamente ao plano de reestruturação do Novo Banco "em breve". Também o porta-voz da Comissão Europeia para os assuntos da concorrência, Ricardo Cardoso, afirmou à Lusa que a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, está em "contacto estreito e construtivo" com o Governo português sobre a reestruturação do Novo Banco e espera que Bruxelas tome "uma decisão final em breve".



A Lusa contactou já hoje o Banco Central Europeu (BCE) sobre o tema, mas não há informação até ao momento.



Outra das condições para o negócio é a diminuição de passivo do Novo Banco, pelo que o banco lançou em julho uma operação de recompra de dívida própria com o objetivo de poupar 500 milhões de euros.



Esta operação de recompra de dívida terminou na segunda-feira, sendo aguardada a divulgação do resultado. Os últimos dados disponíveis são de sexta-feira passada, quando foi conhecido que já tinha sido cumprido mais de 73% do objetivo.



O Novo Banco teve prejuízos de 290,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma melhoria face aos 362,6 milhões de euros negativos registados entre janeiro e junho do ano passado.