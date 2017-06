Regularização de precários do Estado vai aplicar-se imediatamente às autarquias

O dirigente da FESAP lamentou, no entanto, que a reunião desta quarta-feira tenha sido adiada para o Governo ter mais tempo para concluir a proposta de lei e que, ainda assim, o esboço do diploma não tenha sido apresentado aos sindicatos.



"Viemos manifestar ao Governo o nosso desconforto com o facto de se ter adiado uma reunião, de segunda para hoje, em que nos iam entregar o documento. Ouvimos alguma informação, de facto, mas continuamos sem o documento e daí a nossa exigência", disse José Abraão.



Na semana passada, nas reuniões com os sindicatos do setor, o executivo apresentou as linhas gerais do que pretende incluir na proposta de lei que vai regular o PREVPAP e, segundo o documento, o programa "abrangerá as situações das pessoas que entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio de 2017 exerciam funções que venham a ser reconhecidas como correspondentes a necessidades permanentes", em condições de "horário completo e sujeição ao poder hierárquico", e que não tenham um vínculo jurídico adequado "durante, pelo menos, os três anos que antecederam a primeira daquelas datas".



O executivo admite ainda, com exceção dos técnicos superiores (que poderão ficar na segunda posição remuneratória), que os trabalhadores que venham a ser integrados nos quadros do Estado fiquem na "primeira posição remuneratória da categoria de base da carreira".



Os trabalhadores precários da administração pública e do setor empresarial do Estado têm até sexta-feira para apresentarem pedidos de vínculo permanente com o Estado. Em julho é a vez de os dirigentes de serviços proporem os precários que gostariam de ver integrados.



O processo de integração dos precários que preencham os requisitos do PREVPAP, que deverá iniciar-se no final de outubro e que decorrerá até ao final de 2018, está a ser acompanhado por comissões de avaliação bipartidas (uma em cada ministério) com representantes dos ministros das Finanças e do Trabalho, outro do dirigente do serviço e ainda dos três sindicatos da Função Pública.



Também como aspeto positivo, José Abraão destacou que foi garantido que "o tempo de serviço prestado numa situação de precariedade vai contar para efeitos da carreira dos trabalhadores" e que o Governo admite rever as posições remuneratórias de entrada dos trabalhadores que forem integrados.O dirigente da FESAP lamentou, no entanto, que a reunião desta quarta-feira tenha sido adiada para o Governo ter mais tempo para concluir a proposta de lei e que, ainda assim, o esboço do diploma não tenha sido apresentado aos sindicatos."Viemos manifestar ao Governo o nosso desconforto com o facto de se ter adiado uma reunião, de segunda para hoje, em que nos iam entregar o documento. Ouvimos alguma informação, de facto, mas continuamos sem o documento e daí a nossa exigência", disse José Abraão.Na semana passada, nas reuniões com os sindicatos do setor, o executivo apresentou as linhas gerais do que pretende incluir na proposta de lei que vai regular o PREVPAP e, segundo o documento, o programa "abrangerá as situações das pessoas que entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio de 2017 exerciam funções que venham a ser reconhecidas como correspondentes a necessidades permanentes", em condições de "horário completo e sujeição ao poder hierárquico", e que não tenham um vínculo jurídico adequado "durante, pelo menos, os três anos que antecederam a primeira daquelas datas".O executivo admite ainda, com exceção dos técnicos superiores (que poderão ficar na segunda posição remuneratória), que os trabalhadores que venham a ser integrados nos quadros do Estado fiquem na "primeira posição remuneratória da categoria de base da carreira".Os trabalhadores precários da administração pública e do setor empresarial do Estado têm até sexta-feira para apresentarem pedidos de vínculo permanente com o Estado. Em julho é a vez de os dirigentes de serviços proporem os precários que gostariam de ver integrados.O processo de integração dos precários que preencham os requisitos do PREVPAP, que deverá iniciar-se no final de outubro e que decorrerá até ao final de 2018, está a ser acompanhado por comissões de avaliação bipartidas (uma em cada ministério) com representantes dos ministros das Finanças e do Trabalho, outro do dirigente do serviço e ainda dos três sindicatos da Função Pública.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O secretário-geral Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, afirmou esta quarta-feira que o programa de regularização dos precários do Estado "vai aplicar-se imediatamente à administração local" ainda que com "as necessárias adaptações".José Abraão, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com o Governo, no Ministério das Finanças, em Lisboa, sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), considerou que se trata de "um avanço" e de uma decisão que responde às exigências do sindicato.De acordo com o sindicalista, o Governo pretende que os procedimentos específicos para que os trabalhadores da administração local possam solicitar a avaliação do seu caso estejam contemplados no diploma que o executivo já disse que quer aprovar na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.