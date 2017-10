Reitores elegem Fontaínhas Fernandes

Reitor da UTAD vai presidir ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas até 2020.

Por Bernardo Esteves | 16:48

António Fontaínhas Fernandes foi hoje eleito presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) para os próximos três anos.



O novo presidente, que é reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), derrotou nas eleições João Gabriel Silva, reitor da Universidade da Coimbra. Fontaínhas Fernandes, de 55 anos, sucede no cargo a António Cunha, reitor da Universidade do Minho.



O CRUP é um órgão de coordenação do ensino universitário que integra as 13 universidades públicas, o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e a Universidade Católica Portuguesa