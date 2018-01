Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação obriga médico a revelar dados de doente

Sócio pediu relatórios para provar a incapacidade do colega.

Por Cláudia Machado | 09:10

O Tribunal da Relação de Évora decidiu que um médico psiquiatra tem de quebrar o sigilo profissional e entregar os relatórios médicos de um doente, no âmbito de um processo em que o sócio deste o acusa de comportamentos que podem pôr em causa a empresa de que é gerente.



"O interesse na preservação de uma empresa que está em risco de colapso devido a comportamentos reiterados do réu que violam gravemente os deveres decorrentes da sua qualidade de gerente, risco esse que, a concretizar-se, implicaria a perda de vários postos de trabalho e da fonte de rendimento de várias famílias, deverá prevalecer sobre o interesse na proteção da reserva da vida privada do réu", lê-se no acórdão, de dia 11 deste mês.



Inicialmente, o psiquiatra negou enviar os relatórios para o tribunal e foi pedido um parecer à Ordem dos Médicos, que se pronunciou no sentido da prevalência do sigilo profissional, numa posição que o tribunal veio agora recusar.