Relvas faz dois exames e já é doutor

Teve 13 a Direito Administrativo e 16 a Teoria das Relações Internacionais.

Por Bernardo Esteves | 10:58

Miguel Relvas concluiu este mês a licenciatura em Relações Internacionais e Ciência Política na Universidade Lusófona. Segundo noticia o ‘Sol’, o ex-ministro da presidência e dos Assuntos Parlamentares inscreveu-se a duas cadeiras em falta, que foram concluídas este mês, após a realização de exames. Teve 13 a Direito Administrativo e 16 a Teoria das Relações Internacionais.



A licenciatura de Relvas tinha sido anulada no ano passado, pelo Tribunal Administrativo de Lisboa devido a duas cadeiras consideradas irregulares.

A Universidade Lusófona e Relvas recorreram da anulação da licenciatura. O resultado do recurso ainda não é conhecido, mas a decisão de Relvas de concluir as duas cadeiras torna-o agora irrelevante. O CM chegou ontem à fala com Miguel Relvas, que se escusou a comentar.



Equivalências

Miguel Relvas fez apenas quatro das 36 disciplinas do curso. Pelas restantes recebeu equivalências, tendo em conta a "experiência e formação profissionais".



Rancho Folclórico

Entre os trunfos apresentados por Relvas para conseguir equivalências consta o facto de ter sido membro da direção de um rancho folclórico.



Inspeção anulou 151 licenciaturas por irregularidades

A licenciatura de Miguel Relvas na Universidade Lusófona deu origem, em 2009, a uma investigação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC). O inquérito alargou-se a outros alunos e em 2015 a IGEC anulou licenciaturas a 151 estudantes, por atribuição irregular de equivalências. Apenas a licenciatura de Relvas não foi anulada, porque o seu processo fora enviado pela Lusófona para o Ministério Público. Acabou por ser anulada pela Justiça em 2016.