Remédios ao domicílio no máximo de duas horas

Projeto-piloto de distribuição está previsto começar ainda este verão em Bragança.

O objetivo é que o medicamento seja entregue gratuitamente ao doente no prazo máximo de duas horas. Basta que o remédio seja considerado urgente e tenha sido prescrito por um médico. Este é o conceito do projeto que arranca até setembro em Bragança, com a duração de seis meses a um ano. Funciona das 21h00 às 9h00 de segunda a sábado e 24 horas aos domingos e feriados.



A ativação da entrega, conforme explicou ao CM a Associação Nacional das Farmácias (ANF), pode ser feita por duas vias: hospitalar, através do serviço de Urgência, ou pelo Centro de Contacto do SNS - 808 24 24 24.



"No período noturno, os portugueses em situações de urgência não terão de fazer deslocações, porque os medicamentos irão ter com eles sempre que necessário. Estejam em casa ou num hotel, se forem turistas", explica fonte da ANF, sublinhando que "o serviço não implica qualquer encargo para o utente, além do valor dos medicamentos". O meio de transporte através do qual os remédios serão entregues ao utente ainda não está definido, dependendo da zona e dos acessos.



Segundo a Administração Regional de Saúde do Norte, estão ainda a ser definidos quais os medicamentos que podem ser distribuídos aos utentes. Além da ANF e da ARS Norte, fazem parte do projeto o Infarmed e o próprio Ministério da Saúde.



Municípios recusam novos horários

A Associação Nacional de Municípios Portugueses contesta a proposta de revisão do horário das farmácias e considera que "os critérios definidos para os turnos de serviço permanente e disponibilidade são insuficientes".



Integradas unidades a funcionar 24 horas

O Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento explicou ontem que pretende incluir nas farmácias de serviço permanente todas aquelas cujos horários já sejam de 24 horas.



"Esta alteração é complementada com um novo regime de turnos de complementaridade, o qual se aplicará conforme as especificidades de cada município", referiu o Infarmed, sublinhando que qualquer alteração carece da concordância dos municípios.



